Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Ето какво още написа Мариана:
Заминах за Атина с нула самочувствие и занижена до почти нулата творческа енергия.
Това ли искате да постигнете?!
Дара, не се отказвай.
Не си виновна за това, че там никога никой не си върши работата както трябва. Ти не си част от схемите на някого. Ти си артист!
Тази селекция беше нелепа.
Горе главата!
Някой дължи извинение за цялата каша, която забърка за пореден път.
Резултатът: Няма нито един доволен и щастлив.
