Мегазвездата от близкото минало в кеча и актуален холивудски актьорсе срещна с българската звездаНовината съобщи номинираната за най-престижната награда в киното "Оскар" с пост в социалните мрежи."Един добър, добър ден", написа бургазлийката към снимка, качена в профилите й във Facebook и Instagram. Постът бе споделен в story и от 56-годишния Батиста.Двамата се познават и са добри приятели от третата част на холивудския блокбъстър "Пазители на галактиката 3".Филмът излезе през 2023-а година като една от основните роли в продукцията бе на бившата звезда в кеча. Мария Бакалова се включи, озвучавайки кучето Космо.Дейв Батиста е бивш четирикратен планетарен шампион в тежка категория на Световната федерация по кеч (WWE). Той е и отборен първенец на няколко пъти с две от легендите в развлекателния спорт -. Той напусна кеча след 2010-а година, за да се изявява в киното, превръщайки се в един от успешните холивудски актьори.