Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова се прибра в България.Блондинката си публикува няколко сторита от столичен клуб хотел, където отсяда и написа, че й е липсвало да е пак там. Вероятно и да се прибере в родината.Бакалова публикува и коледната елха с подаръци, наредена в хотела, като засега не е ясно дали ще остане и за празниците, пише "Телеграф".