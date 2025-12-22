Мария Цънцарова официално: Свалена съм от ефир
След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок".
Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир".
Varna24.bg припомня, че в последните дни се разрази скандал, след като от трибуната на Народното събрание Ивайло Мирчев обяви, че тя ще бъде уволнена. В петък вечерта пък имаше организират протест от Асоциацията на европейските журналисти в знак на солидарност към Цънцарова.
Гергана Венкова и Росен Цветков ще се редуват следващите две седмици, стана ясно от тази сутрин.
DeCommunism
преди 3 мин.
Това е едно от най-хубавите неща, които е правила тази иначе гадна телевизия...
Гонзалдо
преди 1 ч. и 22 мин.
Карловския баклук проститурва за Пепе и сие. Ще те свалят като не се наяде. Само времето може да водиш ама си дебелка и грозна
Потребител 1
преди 2 ч. и 46 мин.
Тия коментиращите отдолу, явно са от пасивните. Обичате някой да ви казва какво да правите. Била се заяждала? Изнервяла госта? А госта, заслужава да го къткаме и да го пазим да не би случайно да му се зададе някой неудобен въпрос ли? Няма как да го разберете, защото или не ви стига капацитета или просто могат да ви купят със жълти стотинки.
вече
преди 3 ч. и 16 мин.
не ми допада, винаги е агресивна и заяждаща се, напряга предаването, дори изнервя и госта.
Бoби
преди 3 ч. и 29 мин.
Поне повече няма да слушаме глупостите на Смарфиета !
valen
преди 3 ч. и 35 мин.
Чудесна новина! Хем грозна, хем злобна. Продажно соросоидно нищожество.
