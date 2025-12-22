Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. Това заяви водещата в bTV Мария Църцарова. Ето и още от нейния пост във фейсбукСлед това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок".Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир".припомня, че в последните дни се разрази скандал, след като от трибуната на Народното събрание Ивайло Мирчев обяви, че тя ще бъде уволнена. В петък вечерта пък имаше организират протест от Асоциацията на европейските журналисти в знак на солидарност към Цънцарова.Гергана Венкова и Росен Цветков ще се редуват следващите две седмици, стана ясно от тази сутрин.