Мария Игнатова и Нойзи със специален повод
Празникът им е не само личен повод за радост, но и символичен етап в развитието на брака им. Въпреки че и двамата обикновено пазят личния си живот в тайна, тази година Мария реши да сподели с последователите си в социалните мрежи романтичен кадър, на който с Нойзи са прегърнати и усмихнати.
Снимката е придружена от кратък, но ясен намек към всички, които са се съмнявали в стабилността на връзката им - те все още са заедно и изглеждат щастливи. Любовната история на Мария и интелектуалеца Ивайло започва преди няколко години и преминава през редица изпитания, но също така и през силни моменти на подкрепа и близост.
След като стават двойка, животът им неизбежно попада под вниманието на медиите. Нойзи преживява труден период, след като е заловен да шофира под влияние на алкохол, което предизвиква вълна от публични реакции. Вместо да се отдръпне, Мария застава до него, избирайки да защити личното им пространство и да подкрепи партньора си. Тази сплотеност става още по-очевидна, когато двамата успяват да съхранят връзката си далеч от светския шум.
Те сключват брак през септември 2021 г. в манастира “Рождество Богородично" в село Житен. Сватбата е интимна, на нея присъстват само най-близките им хора. Избират скромна церемония, която отразява техния личен стил - без излишен блясък, но с много емоция и дълбоко значение, пише Ретро.
