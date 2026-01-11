Мария Илиева: Това е изтъркано и няма никаква стойност
"Не ми харесва, че се обезцени значението на някои думи – например уникален. Всичко стана уникално", дава още примери изпълнителката на "100 причини". За сметка на това има думи, които, колкото и да бъдат повтаряни, няма да се изтъркат. Такава е една от любимите думи на Мария – "благодаря".
"Благодарността е едно от най-важните неща в живота. Аз всеки ден благодаря за живота, който имам", сподели още Илиева. Тя отправи и една специална музикална благодарност към феновете си, за да ги зарадва, както те зарадваха нея.
Новата й песен събра 2 милиона гледания за броени дни и стана едно от най-гледаните видеа в България в You Tube за последната седмица.
