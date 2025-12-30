Мария на топло за Нова година
Докато повечето колеги фолк изпълнители се надпреварват да броят хонорари и сцени за новогодишните партита, певицата показа защо е сред топ имената в бранша – със смел и личен избор.
Фолк звездата отказа всички участия за 31 декември, за да посрещне Нова година със семейството си в Занзибар, където е заедно с дъщеря си Марая и съпруга си Теодор.
С тях е и приятелката на Марая, с която миналия месец пътуваха до Дубай, за да проучат университети. За изпълнителката на "Най-добрия“ обаче личното време с близките е безценно, дори когато става въпрос за значителни хонорари, които тя е отказала без колебание.
Певицата ще се върне в България за старта на новата си песен, който ще съвпадне с рождения й ден – и както винаги, обещава да го направи по впечатляващ начин.
Впечатляваща отново е и визията на Мария от екзотичен Занзибар. Секси миньончето показа стегнати бедра, плоско коремче и топ форма, доказателство за дисциплина и грижа за тялото, пише HotArena.
