Ергенът Мартин Николов – Елвиса реши да открехне вратата и да сподели защо рекламира хазарт:"Благодаря за въпроса, хазартът винаги е бил част от живота ми – като малък постоянно играех белот и шах, после разцъквах Еврофутбол, играл съм много сварка и табла, след това открих покера – ами извинявайте, но не смятам, че съм пропаднал или зависим, напротив, смятам, че всеки има глава на раменете си и си носи бремето сам, а да откажа да рекламирам хазарт по "популистки" подбуди, за да не ме хейтят хората, би било меко казано лицемерно..."