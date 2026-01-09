Мартин Елвиса се ожали от Йоана
©
Още от първите секунди става ясно, че двамата не скучаят заедно – а Мартин реши да сподели с последователите си една типично двойкава случка.
"Идвам на фитнес и Йоана идва с мен. Тя ми скъса нервите! Да се гримирала, да се оправила. Викам ѝ – на фитнес отиваме, какви са тези гримове, прическа...", казва той във видеото, докато Йоана е до него в колата.
Причината за "драмата“? – Йоана се подготвяла сякаш за вечерно събитие, а не за спорт.
"Ама не – то някой да я види във фитнеса", добавя Мартин през смях, намеквайки за суетата ѝ.
Йоана отвръща с усмивка
Красивата блондинка не остана длъжна и реагира на шегата с чувство за хумор.
"Това са глупости", каза Йоана в клипа, смеейки се на "обвиненията“ на своя любим.
Двамата доказаха, че умеят да се забавляват заедно и да превръщат и най-обикновеното ежедневие – като пътя към фитнеса – в шоу за последователите си.
Още по темата
/
Реклама
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
16:52 / 08.01.2026
Хиляди гръмотевици удариха България през изминалата нощ
10:19 / 08.01.2026
Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а във Варна 12 градус...
10:20 / 08.01.2026
Метеоролозите от НИМХ с предупреждение: Започна влошаване на врем...
08:41 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.