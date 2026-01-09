Смях и закачки между Мартин Елвиса и половинката му Йоана взривиха социалните мрежи, след като певецът публикува видео от пътя им към фитнеса.Още от първите секунди става ясно, че двамата не скучаят заедно – а Мартин реши да сподели с последователите си една типично двойкава случка."Идвам на фитнес и Йоана идва с мен. Тя ми скъса нервите! Да се гримирала, да се оправила. Викам ѝ – на фитнес отиваме, какви са тези гримове, прическа...", казва той във видеото, докато Йоана е до него в колата.Причината за "драмата“? – Йоана се подготвяла сякаш за вечерно събитие, а не за спорт."Ама не – то някой да я види във фитнеса", добавя Мартин през смях, намеквайки за суетата ѝ.Йоана отвръща с усмивкаКрасивата блондинка не остана длъжна и реагира на шегата с чувство за хумор."Това са глупости", каза Йоана в клипа, смеейки се на "обвиненията“ на своя любим.Двамата доказаха, че умеят да се забавляват заедно и да превръщат и най-обикновеното ежедневие – като пътя към фитнеса – в шоу за последователите си.