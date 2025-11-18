Мартин Елвиса съсипа Шермин
©
"Случи се чудото! Шерминатора си тръгна! Купонът започва и ще празнуваме, драги зрители! Немислимото се случи!“, ликува Елвиса още в началото на видеото, оставяйки ясно да се разбере колко е чакал този момент.
"Една прос… жена по-малко в предаването. Сега ако може най-хубавото ще бъде да не я викат никъде! Никакви ‘Преди обеди’, никакви подкасти… никъде!“
Според него моделката тепърва ще се появява навсякъде, независимо, че никой не я харесва.
"Пълна изолация за такива жени! Жалко, че няма да се случи. Ще ѝ чуем наизустената версия – как работи, как имала бизнеси, как не била интимна с Краси… явно вече това е нещо необходимо!“, добави той саркастично.
Още по темата
/
Алекс Раева: Човекът, в който се бях влюбила, е измислен герой, грубиян и женкар, който иска да ме подчини, пречупи, да ме унижава постоянно
11:02
Още от категорията
/
Емил Коралов: Форумът на българското вино DiVino.Taste става все по-голям и има все повече посетители
12:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.