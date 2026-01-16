Мартин Ергенът: Потресен съм
©
Явно очакванията му се разминават с реалността, с която се е сблъскал, гледайки филма и доведе до остара му критика на един от най-коментираните филми в момента.
Още по темата
/
Селин Дион: Десет години без теб се усещат като само ден, а всеки ден се усеща като десетилетие
15.01
Още от категорията
/
15 родни производители представят България на "Зелената седмица" в Берлин, министър Тахов откри щанда
11:17
Варненката Невяна Троянска: Трябва време, за да се открият изгодните самолетни билети и добрите места за настаняване
11:14
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга трябва да извади "тайно оръжие"
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синоптик: Студ сковава България
16:20 / 15.01.2026
Идва нова порция голям студ, минусови ще са максималните температ...
13:15 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:34 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.