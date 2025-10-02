ЗАРЕЖДАНЕ...
Мартин Ергенът с нова любов, ама тя се оказа старата
Наш източник издаде, че сърцето на Мартин всъщност е заето от дама, която вече добре познаваме. Той е решил да се върне към миналото си и да даде втори шанс на връзка, която някога сам е прекратил.
И не, не става дума за певицата Емануела – с нея отношенията са окончателно приключили, а Мартин твърди, че е "алергичен“ към нея. Жената, която отново е до него, е малката Йоана.
Тя показа колко много държи на Елвиса, когато влезе в шоуто заради него, но тогава наруши предварителния му план и не бе оценена. Сега обаче съдбата отново ги е събрала. Според близки до двойката, няколко месеца след края на формата Мартин и Йоана са подновили връзката си, макар на този етап старателно да я крият от медиите.
Историята на Елвиса отново доказва, че любовта обича неочакваните обрати – особено когато става дума за най-скандалния ерген в България.
