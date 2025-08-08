Лъвският портал е космическо подреждане, което се случва всяко лято, когато звездата Сириус се подравни със Слънцето, съзвездието Орион и Земята. Това създава енергийна "врата“ или портал, който древни култури като гръцката и египетската свързвали със щастие, изобилие и духовно прозрение.Порталът се активира от 28 юли до 12 август, като кулминацията му е на 8 август (8/8) – дата, носеща в нумерологията символиката на изобилие, пробуждане и духовна сила.През 2025 г. Лъвският портал се свързва с:-Яснота за вътрешната духовна истина;-Проявление на желанията – в сфери като финанси, любов, здраве и лична мисия;-Отваряне на сърцето за получаване на духовна информация;-Преход към нова, по-съзнателна версия на себе си;Астролозите подчертават, че това е идеалният момент за изчистване на старото и създаване на ново, съобразено с вътрешната ви истина.Ясно формулирайте какво искате да проявите и защо го желаете. Ако се чувствате объркани – дневникът може да ви помогне.Създайте личен ритуал за намерение – това може да е медитация, писане, разговор със себе си или споделяне с близък човек. Не е толкова важно какъв е ритуалът, а че отделяте време със съзнание да заявите своето желание към Вселената.Лъвският портал е покана да мечтаете смело, да се освободите от всичко, което вече не ви служи, и да се доверите, че Вселената е на ваша страна, като превърнете в основа на своя живот светлината и любовта.