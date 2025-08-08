ЗАРЕЖДАНЕ...
Мечтайте смело! Днес се отваря много мощен портал
Порталът се активира от 28 юли до 12 август, като кулминацията му е на 8 август (8/8) – дата, носеща в нумерологията символиката на изобилие, пробуждане и духовна сила.
През 2025 г. Лъвският портал се свързва с:
-Яснота за вътрешната духовна истина;
-Проявление на желанията – в сфери като финанси, любов, здраве и лична мисия;
-Отваряне на сърцето за получаване на духовна информация;
-Преход към нова, по-съзнателна версия на себе си;
Астролозите подчертават, че това е идеалният момен
т за изчистване на старото и създаване на ново, съобразено с вътрешната ви истина.
Ясно формулирайте какво искате да проявите и защо го желаете. Ако се чувствате объркани – дневникът може да ви помогне.
Създайте личен ритуал за намерение – това може да е медитация, писане, разговор със себе си или споделяне с близък човек. Не е толкова важно какъв е ритуалът, а че отделяте време със съзнание да заявите своето желание към Вселената.
Лъвският портал е покана да мечтаете смело, да се освободите от всичко, което вече не ви служи, и да се доверите, че Вселената е на ваша страна, като превърнете в основа на своя живот светлината и любовта.
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.