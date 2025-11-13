На 13 ноември рожден ден празнува Джерард Бътлър!Шотландският актьор е известен със своите честни сини очи, дълбок глас и мъжествено излъчване. Обичаме да го гледаме не само в романтични филми като "Послепис: Обичам те“ и "Грозната истина“, но и в екшъни, сред които "300“ и "Рокенрола“.Роден е на 13 ноември 1969 г. в Глазгоу, Шотландия, в семейството на Маргарет и Едуард Бътлър. Израства заедно с по-големите си брат и сестра в родния град на майката Пейзли, Шотландия. В ранното си детство живее също така и в Канада.Родителите му се развеждат, когато той е дете. Заедно със своя брат и сестра е отгледан от майка си. Не е поддържал никакъв контакт с баща си преди да го срещне отново, когато е на 16 години. Умира, когато Джерард е на 20.Бътлър посещава Глазгоуския университет, където учи право. Председател е на училищното правно общество заради дружелюбността и социалните си контакти.Актьорската му кариера започва благодарение на актьора Стивън Беркоф, с когото впоследствие играе в "Атила“ (2001). В него той играе ролята на вождът на хуните – Атила.Беркоф му предлага роля в пиесата "Кориолан“ и Бътлър решава да се откаже от правните науки в полза на актьорството. По-късно той играе Рентън в сценичната адаптация на "Трейнспотинг“ през 1996. Неговият филмов дебют е в "Mrs Brown“ (1997), където участва заедно с Били Конъли.Следват роли във "Фантомът на операта“, "300“, "Рокенрола“, "Грозната истина“, "Проповедникът с картечница“, "Отстреляй бившата“ и др. Сред по-популярните роли му през последните години са в екшън поредицата "Код: Олимп“, "Код: Лондон“ и "Код: Ангелът“.