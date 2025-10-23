ЗАРЕЖДАНЕ...
Меган зарязва Хари и той се връща в двореца?
Докато непокорният принц Хари продължава да прави намеци, че иска да се завърне в родината си във Великобритания, се изготвят "планове за действие в извънредни ситуации“, в случай че това доведе до раздяла със съпругата му Меган Маркъл , предава Radar Online.
40-годишният Хари проведе помирителна среща с баща си, крал Чарлз III, по време на продължително посещение в Англия през септември, което отбеляза първата му среща от 19 месеца след поставянето на диагнозата рак на монарха.
Докато беше там, принцът се радваше да участва в благотворителни организации, с които работеше, и се наслаждаваше на вниманието и обожанието, които някога получаваше като работещ член на британското кралско семейство.
Херцогът на Съсекс, спомняйки си за живота, на който някога се е радвал, е оставил 44-годишната Меган "притеснена, че Хари е въвлечен отново в стари модели на манипулация от семейството си “, според вътрешен източник. Тя е "изключително разстроена“ от мисълта да се върне във Великобритания
В резултат на това се разработва "план за развод“, в случай че дуото се раздели заради отказа ѝ да се премести от Калифорния. "Дворецът тихомълком изготвя планове за действие в случай на разцепление“, разкри източник от кралското семейство. "Мисълта е, че Хари може да настоява за завръщане във Великобритания, но Меган няма да иска да се връща от САЩ - и този разкол е потенциално опасен“, добави източникът.
Дворецът не иска Маркъл да разкрива повече тайни за семейството на Хари и взема мерки, според които тя не може да обсъжда кралското семейство в замяна на запазване на кралската си титла, пише "Телеграф".
