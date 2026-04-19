Миглена Каканашева официално обяви своето завръщане в България на 14 април, за да рестартира кариерата си като дизайнерка. След дълъг престой в Дубай, където се издържаше благодарение на заможен арабски партньор, риалити звездата се завръща към модата след неуспешен опит да пробие като мотивационен лектор, споделя kluki.bg.

Мегз се опитваше да подражава на Наталия Кобилкина със семинари за любовна трансформация, но проектът й бе посрещнат с ирония в социалните мрежи. Бягството й зад граница бе предшествано от затваряне на фирмите й заради огромни данъчни задължения и актове от институциите.

Биографията на Миглена Каканашева е белязана от тежки съдебни сблъсъци и две условни присъди. Първата е за инсценирана кражба на автомобил с цел застрахователна измама в съучастие с бившия й приятел Румен Рончев. Втората присъда, придружена с отнета книжка, е заради катастрофа, при която дизайнерката ранява жена. В момента тя е подсъдима по дела за клевета, заведени от Жени Калканджиева и Мартин Карбовски, когото Мегз обвини в сексуален тормоз. Тези скандали продължават да тежат върху имиджа й, въпреки опитите за промяна.

Преди официалното си завръщане у нас, Миглена Каканашева подготви почвата с участие в предаването "Хелс Китчън“, където демонстрира по-уязвимо поведение. Раздялата с арабския й благодетел я принуждава отново да разчита на собствената си предприемчивост на родна земя. Дизайнерката се надява на втори шанс от българските потребители, въпреки натрупаните негативи от миналото и силната конкуренция в бранша. Остава под въпрос дали Миглена Каканашева ще успее да изчисти името си и да наложи новите си модни колекции след серията от финансови и правни абсурди.