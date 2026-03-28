Мекиците на баба – вкусът, който винаги помним
Мекиците са "празнична закуска“. Това означава, че не е добре да се превръщат в ежедневие, особено за децата и възрастните, които трябва да ограничават тестените и най-вече пържените изделия. Но има изключения – защо да не отделим една неделя за домашни, топли мекички, сервирани със сирене или домашно сладко, и да се насладим на малка, вкусна традиция?
Ето една класическа рецепта от ФОКУС /и нашите баби/, която носи духа на онзи спомен, но е достатъчно лесна за всеки дом и днес:
Необходими продукти:
500 г брашно
250 мл прясно мляко
1 яйце
1 пакетче суха мая или 20 г прясна
1 ч.л. захар
Щипка сол
Олио за пържене
Приготвяне:
Разтворете маята в леко затоплено мляко с щипка захар и оставете да шупне. В голяма купа смесете брашното със солта, добавете яйцето и шупналата мая. Замесете меко тесто и оставете да втаса около 30–40 минути. След това разделете тестото на малки топки и разточете леко. Пържете ги в загрято олио до златисто от двете страни. Сервирайте топли със сирене, сладко или мед – каквото обичате най-много.
Мекиците са малка магия – за няколко минути стават ароматни и пухкави, а споменът за бабината кухня се връща. И макар да са за "специални случаи“, именно това ги прави още по-ценни.
Още от категорията
Дъждът няма да спре идните няколко дни
15:46 / 27.03.2026
Над 1.1 млн. българи живеят с исхемична болест на сърцето, Варна ...
12:50 / 27.03.2026
Дънди: Бях по-щастлив, когато бях дебел
12:28 / 27.03.2026
Климатолог: Няма да е изненада, ако в някои от по-високите софийс...
10:37 / 27.03.2026
