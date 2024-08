Меломаните страдат: Aerosmith прекрати турнета си, Стивън Тайлър го закъса сериозно

© Aerosmith обяви, че преустановява концертните си турнета, тъй като "не е възможно" фронтменът Стивън Тайлър да възстанови напълно увредените си гласни струни, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.



Американската рок банда, известна с хитове като Dream On, Dude (Looks Like A Lady) и Walk This Way, отмени датите от прощалната си обиколка през септември миналата година, тъй като Тайлър се нуждаеше от "постоянни грижи" заради проблеми с гласните струни и ларинкса.



"Както знаете, гласът на Стивън е инструмент като никой друг", се казва в изявлението на групата, публикувано в социалната мрежа “Екс".



"Месеци наред той неуморно работеше, за да върне гласа си там, където беше преди травмата. Видяхме, че се бори, като до него беше най-добрият медицински екип. За съжаление е ясно, че пълното възстановяване не е възможно", казват от Aerosmith. "Взехме сърцераздирателно и трудно, но необходимо решение … да се оттеглим от сценични турнета".



Миналата година беше обявено, че проблемите с гласа на Тайлър са "по-сериозни, отколкото се смяташе първоначално", което доведе до отмяна на дати от турнето, припомня ДПА.



Групата заяви, че е "най-голямата чест в живота ни нашата музика да стане част от вашия".



Aerosmith изрази голяма благодарност към феновете, които са се събрали да видят групата на прощалното турне. "Последна благодарност към вас - най-добрите фенове на планетата Земя… Пускайте музиката ни силно, сега и винаги. Мечтайте. Вие сбъднахте нашите мечти", се казва още в разпространеното изявление.