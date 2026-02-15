През 2026 г. Месни заговезни се пада на днес, 15 февруари. Винаги се празнува 1 седмица преди Сирни Заговезни и 8 седмици преди Великден.Денят поставя началото на подготовката за Великите пости и е последният, в който е позволено да се яде месо.След това по време на Сирница могат да се ядат само сирене, яйца и мляко.На Месни заговезни семейството се събира на празнична вечер.