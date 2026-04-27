На 29 и 30 април се очаква влошаване на синоптичната обстановка в България. Според актуалните прогнози страната ще попадне под влияние на студен атмосферен фронт, което ще донесе валежи в почти всички райони.

През двата дни се очакват дъждове в цялата страна, като по-значителни количества валежи се прогнозират за Западна и Централна България. Най-интензивни валежите вероятно ще бъдат в районите на Предбалкана, където са възможни локално по-обилни количества дъжд.

Към края на деня на 30 април ще започне чувствително понижение на температурите. С нахлуването на по-студен въздух от северозапад, валежите в планинските райони на Западна и Централна България постепенно ще преминават в сняг, съобщи Meteo Balkans.

Не е изключено сняг да превали и в София, основно във високите части на града и кварталите с по-голяма надморска височина. В ниските части на столицата валежите по-скоро ще останат от дъжд.

Шофьорите и хората, които планират пътувания в края на април, е добре да следят актуалните прогнози за времето, тъй като са възможни бързи промени в обстановката, особено в планинските проходи и високите райони.

Тези валежи ще бъдат от полза за земеделците, особено за пролетните култури и посевите, които се нуждаят от влага след по-сухите периоди през април. Дъждовете ще подпомогнат развитието на пшеница, ечемик, рапица, както и подготовката на почвата за пролетната сеитба в много райони на страната.

Въпреки положителния ефект, по-интензивните валежи в отделни райони могат временно да затруднят земеделските дейности и обработката на нивите. Възможно е забавяне при сеитбата, пръскането и влизането на техника в по-калните терени.