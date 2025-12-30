Сподели close
Последните за тази година ледени дни. Очакваме минус 20 градуса по Целзий в Рила и Пирин на 31-ви декември. За това предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.

Припомняме, че през последните дни времето в България е доста динамично.

Пълната прогноза на НИМХ до 05 януари 2026 година можете да прочетете тук.