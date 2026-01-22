Към сутрешните часове днес зимната обстановка в страната остава динамична и на места рискова, с комбинация от ниски температури, локални снеговалежи и условия за поледици, съобщиха от Meteo Balkans.През нощта и ранните сутрешни часове температурите в по-голямата част от страната са около и под нулата, което създава условия за заледяване на пътните настилки, особено в котловините, планинските райони и по усойните участъци. В Западна и Централна България се наблюдават слаби снеговалежи, които могат да образуват хлъзгав слой върху асфалта. В Южна България метеорологичната обстановка е под повишено внимание, като има издадено предупреждение за опасни валежи и поледици.Вятърът е слаб до умерен, но в откритите райони и проходите допълнително понижава усещането за температура и увеличава риска от заледяване.Движението по републиканската мрежа се осъществява при зимни условия. По основните първокласни и второкласни пътища настилките са почистени, но на много места остават мокри или частично заледени, като обработката им продължава.Метеоролозите предупреждават, че най-рискови са сутрешните и вечерните часове, когато температурите са най-ниски.