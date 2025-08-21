ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans: Приятели, утре ни очаква разваляне на времето!
©
"На места се очакват значителни по количество валежи, придружени от силни ветрове.
До края на деня очаквайте и подробна прогноза с много интересни карти. Всяка медия може да споделя картите на SPM.
Доверявайте се само на надеждна информация, зад която стоят познания и опит", уточняват специалистите.
Още по темата
/
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
11:09
Не само в Миконос и Санторини, всички летища в Гърция отчитат засилен трафик през летните месеци
20.08
Още от категорията
/
Има 4 вида жирафи
12:24
Луксът й отива
09:46
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мозъчен чип възстановява зрението?
17:31 / 20.08.2025
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. л...
16:49 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.