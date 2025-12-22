Meteo Balkans: Снежна и бяла Коледа на 90%!
©
Ето и подробностите:
Ето че най-накрая глобалните и регионалните модели стигнаха до съгласие. Преди почти месец написахме, че заради разпадането на полярния вихър ще имаме Бяла Коледа.
Да, вярно е, че преминахме през редица промени, но ето че нещата се подредиха. Вероятността за Бяла Коледа в Предбалкана, Северозападна България и Централна Северна България нараства до 80–90%. Благодарим ви, че ни следите!
Още по темата
/
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
12:47
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
Още от категорията
/
bTV обяви нова промяна
12:30
NiceMag.bg: Tермопомпите въздух–вода се превърнаха в ключов елемент на модерното строителство в България
09:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:57 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.