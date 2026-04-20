След преминаването на днешното атмосферно смущение, над България ще се установи динамична метеорологична обстановка. На 21-рви април, през страната да премине студен атмосферен фронт, свързан с плитък циклон, който ще бъде подсилен от разширяващ се антициклон от север. В резултат на това валежите ще се активизират и на много места ще бъдат значителни. Това съобщават от Meteo Balkans.

Според последните прогнози на модела ALADIN, сумарните количества валежи в страната могат да достигнат до около 50 мм/кв.м до 22 април. Най-интензивни ще бъдат валежите в централните и южните райони, докато в крайните северозападни части ще остане почти без съществени превалявания.

С нахлуването на студения фронт се очаква и усилване на вятъра, както и осезаемо понижение на температурите. В планинските райони, на височина над 1800–1900 метра, дъждът ще преминава в сняг, което ще доведе до нова снежна покривка по високите върхове.

