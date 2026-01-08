Метеоролозите от НИМХ предупреждават, че в почти цяла България ще има опасно силен вятър. Жълт предупредителен код е обявен за Варна и още 19 области.В област Кърджали кодът е "оранжев" заради влошаването на времето с поройни дъждове.Агенция "Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да бъдат подготвени за зимни условия, защото в следващите дни валежите ще преминават в сняг.Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.