Между Катедралата и Делфинариума: Новият офис на ПроКредит Банк
©
Въпреки, че съм наясно с всички технологични предимства, като онлайн банкиране, плащане с телефон, със смарт часовник, понякога се налага да се допитам до банков консултант за съвет. Да, дигитализирането на банковите услуги ме улеснява, дава ми повече лично време, но комуникацията лице в лице все още за мен е предпочитана форма на разговор, особено в моментите, в които имам нужда от съвет.
Добрият диалог не случайно е краткият път към добрите решения. Към персонализираните решения. Така мислят и в ПроКредит Банк. Те бяха една от първите банки, които въведоха онлайн откриването на сметки и кандидатстването за кредит от дивана в хола или от някой плаж на другия край на света. Но разбирайки и познавайки своите клиенти, наред с всички иновативни решения, които предлагат на клиентите си дигитално, те отварят и нови офиси. С тях застават зад виждането си, че добрата банка стои до своите клиенти и ги гледа в очите.
Откриването на нови физически офиси е не просто нова удобна точка за контакт, а доказателство, че са "една друга банка“. Банка, която цени разговора лице в лице, не бяга от трудни въпроси и дава реална възможност за персоналното общуване и грижа, без да забравя за новите технологии.
Най-новият офис за индивидуални клиенти на ПроКредит Банк се намира във Варна, на бул. "Осми приморски полк“ № 84. По-рано тази година банката откри такива и в други големи градове в страната - София, Пловдив и Бургас.
Това е вторият им офис в морската ни столица, като този е насочен специално към консултации и обслужване на индивидуални клиенти.
Онези, които ще оценят подхода на ПроКредит Банк, са именно активните, градски хора. Младите семейства, които осъзнато инвестират в образованието на децата си. Онези, които са стигнали до момента, в който усещат потребността да се преместят в по-просторно жилище. Индивидуалните клиенти, които ценят удобството, човешкото отношение и професионализма на банковите служители.
Локацията на новия офис на ПроКредит Банк неслучайно се намира на един от главните варненски булеварди, на удобно и комуникативно, леснодостъпно място.
Там клиентите могат да получат цялостно експертно обслужване и консултация по всички важни за тях теми и въпроси. Там ще срещнат разбиране и компетентен съвет, както и (най-сетне) банка, която иска да ги подкрепи и да бъде техен партньор.
В офиса има и 24/7 зона за самообслужване, която позволява на хората да напаснат посещението в банката към собствения си график и ангажименти, а не обратното.
Откриването беше тържествено и банката вече обслужи първите си клиенти в новия офис.
Хубавото тепърва предстои. И се намира на бул. "Осми приморски полк“ № 84 в града на катедралата "Успение Богородично“, над която чайките танцуват неспирния си танц, града на делфинариума и на морската градина, из която всеки има поне по един спомен за (съ)преживяване.
Още от категорията
/
По-скъпи куверти и пътувания за Нова година: 7000 лева в България, същата сума и за екзотична дестинация
10:16
Емануела окраде Алисия?
10:16
Георги Тошев с нов успех
10:04
Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
7 развенчани мита за шофирането
21:52 / 09.11.2025
Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?
19:57 / 09.11.2025
Българинът, който предвиди бъдещето на автомобилния дизайн
19:53 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.