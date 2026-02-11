Международно признатият учен доц. д-р Стефан Касабов се присъединява като изследовател към екипа на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет.Доц. д-р Стефан Касабов има бакалавърска степен от Южноилинойския университет (Southern Illinois University – SIU) в САЩ, където по-късно защитава и докторска степен в програмата по молекулярна биология и биохимия на тема генна регулация чрез модулиране на хроматиновата структура. Впоследствие доц. Касабов става част от екипа на легендарния невробиолог и носител на Нобелова награда по медицина и физиология проф. д-р Ерик Кандел в Колумбийския университет в Ню Йорк (Columbia University in the City of New York). В Колумбийския университет той не само се хабилитира и става доцент, но се утвърждава и като експерт на световно ниво по молекулярна синаптична невробиология с откритията си в областта на невротрофните растежни фактори и техните централни роли в невронното развитие и формирането на клетъчна памет."Вярвам, че с богатия си опит и задълбочена интердисциплинарна експертиза в областите на молекулярната генетика и синаптичната невробиология доц. д-р Стефан Касабов не само ще допринесе за задълбочаването на изследванията, свързани с разстройствата от аутистичния спектър, които се реализират във ФНОИ, но и ще ги доразвие на молекулярно и клетъчно ниво“, отбеляза деканът проф. Замфиров, по чиято покана доц. Касабов става част от Факултета.