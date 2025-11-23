Над половин милион българи ще тръгнат на път по празниците. На хиляди метри над земята, затворени в металната обвивка на самолета, за много хора това е перфектният инкубатор за вируси. Мит или легенда е това? Кои са най-мръсните места в самолета и по-опасно ли е в самолета, отколкото в обикновена офис сграда? Екип на NOVA се качи на борда на Airbus A220, за да провери.Самолетите превозват по около 150 души. Но кои са невидимите пътници, които пътуват с нас? На всеки квадратен сантиметър дебнат десетки хиляди бактерии. И могат да останат с дни, ако не се почистят.С микробиолога д-р Сергей Иванов правим проверка. Той обяснява, че въздухът в самолета се пречиства - идва отвън, подава се в кабината отгоре надолу.HEPA филтрите са щитът на машината – улавят вируси и бактерии. Те са стандарт за всички модерни самолети. "За час това става около 20 пъти. Това е възможно най-добрата циркулация в сравнение с автобуси, влакове и особено офиси", посочва Иванов.От COVID пандемията пътниците бършат масички, подлакътници, колани. "В България се използват страшно много мокри кърпички с реално почти нулева полза. Реално ползата от мокрите кърпички е много малка, освен че много замърсяват. Но трябва да знаете, че самолетът вече е почистен", подчертава експертът.Ако някой в самолета е болен, когато киха или кашля, бактериите се разпространяват на около 3 метра около него. И тук въздухът, който циркулира, може да бъде защитна бариера.Изводът е, че най-опасните моменти не са във въздуха. Рискът е по-голям на земята – при бординга, чакането и проверките. "Това е най-опасният момент, защото тогава вентилацията е ограничена. Повече заразявания стават, когато самолетът е на земята или когато сте на опашка за проверка. Там рискът е по-голям, а не когато самолетът е във въздуха", обяснява Иванов.А как да избегнете овърбукинг, когато са продадени повече самолетни билети, отколкото има места, за което напоследък получаваме все повече сигнали.- Запазете си конкретни места предварително.- Избягвайте най-евтините полети.- Чекирайте се възможно най-рано.- Не отивайте към гейта в последния момент.- Четете дребния шрифт и не се съгласявайте да бъдете доброволци – така автоматично се отказвате от мястото си при овърбукинг.- Ако това все пак се случи, авиокомпанията е длъжна да ви компенсира – както финансово, така и с хотел, храна и напитки.