Милена малко прекали
Певицата, позната с бунтарски дух и безкомпромисно отношение към клишетата, се появи на сцената в миниатюрна черна пола с къдрици, която по-скоро напомняше аксесоар, отколкото дреха. Върху нея – тясно сако, подчертаващо извивките и годините, тежки кубинки и несломимото самочувствие на жена, която не признава ограничения.
Залата избухна – част от феновете бурно аплодираха своя идол, а други буквално онемяха от гледката. "Обичам Милена, но това беше прекалено!“, сподели зрителка от първите редове. "Не е нужно да доказваш, че си рокаджийка с такава дължина на полата – на 59 човек трябва да знае къде е мярката“, добави друг посетител.
В социалните мрежи коментарите не спряха дни наред. Под постове и снимки от концерта се изсипаха десетки мнения – от "Баба в минижуп!“ до "Милена е вечна и си прави каквото иска – затова я обичаме!“. Някои я упрекнаха в липса на вкус и самопреценка, други я защитиха с аргумента, че "рокът няма възраст и сантиметърът на полата не определя духа“.
Междувременно шоуто, озаглавено "40 години Не’ам нерви“, събра истински парад на родния рок – Фънки, Иван Несторов-Амебата, Денис Ризов, Звезди от "Ахат“, Васо Гюров, Васко Кръпката и Искрен Пецов излязоха редом с Милена. В продължение на два часа тя изстреля над 20 от най-емблематичните си парчета – "Така“, "Месо“, "Робърт“, "Охолен живот“, "Отгоре“, "Ад“ и още много, докато публиката скандираше името ѝ.
Финалът на вечерта бе колкото взривяващ, толкова и поляризиращ – концертът на Милена се превърна не просто в юбилей, а в урок по неподчинение, който отново доказа, че рокът не се носи, а се живее, пише Intrigi.bg.
s2000
преди 4 ч. и 14 мин.
Да си бунтар и да се излагаш с подобни грозни гледки са две съвсем различни неща. Да не говорим, че тя се изложи и обратно на всички принципи, които е защитавала преди, стана копейка
