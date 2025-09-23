ЗАРЕЖДАНЕ...
Милена окончателно спечели дело срещу ЛГБТ
"На първа инстанция аз спечелих делото, на втора инстанция - те, но на трета Върховният административен съд отмени решението на Административен съд София-град и ме оневини по обвиненията за насаждане на омраза“, разказа още рок кралицата.
По нейни думи хората от години търпят провокациите от страна на гей обществата в цяла Европа, но: "Хората не са глупави и имат някакъв праг на търпение. Вижте какво се случва по улиците на Европа - мнозина вече загубиха търпението си, защото търпяха, търпяха, търпяха... Всеки се затваряше в своя си сеят, за да съхрани ценностите си. но те се навират в лицата на хората и превърнаха цяла Европа в един клозет. Западните народи с култура, история, демокрация, към които сме гледали с отворени очи и сме взимали пример от тях и сме искали да бъдем като тях, и като малки сме мечтали да живеем като тях, днес аз не ща да чуя за Европа!“.
Рок певицата разказва, че постоянно получава покани от свои приятели да им гостува в различни държави в Западна Европа, а най-вече от близки във Великобритания. "Какво да правя аз там, то в Лондон вече няма англичани, те от години са избягали на 200 мили от столицата, защото в нея няма живот за белите. само паплач по улиците", разказва Милена.
Преди години, когато тя бе мигрант на Острова, живеела в централен Лондон недалеч от "Хайд парк“. "Днес англичаните са си продали там имотите, които са купени от араби, и като вървиш по улиците - само араби и черни, всички надписи са на арабски върху хубавите сгради, а по улиците се пуши наргиле“, разказва изпълнителката на песента "Ала-бала“.
Милена категорично подкрепя протестите на англичаните, но: "Не само техните, и на германците, и на французите. Европа вече не става за живот. Имам приятели навсякъде и е ад, градовете са превзети от нечовешка напаст".
Певицата разказва, че миналата година била на гости на приятелка е Лондон и отишли с кола на разходка в парк. Когато паркирали, Милена си оставила една торба на седалката, но приятелката я помолила да я прибере в багажника. "Що бе, питам я аз. И тя: .Оставим ли нещо на седалката, ще ми разбият колата. Някой ни наблюдава отнякъде и в момента, в който мръднем, чупи стъклото и граби. Властите нищо не могат да направят А ние все още си държим вратите отворени, а и чат-пат колите“, разказва певицата.
