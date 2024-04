© виж галерията Някои от най-известните милиардери в света не успяха да защитят богатството си и фалираха, обявявайки фалит или лично, или за своите компании.



Те бяха доведени до финансов крах от икономически спадове, лоши инвестиции и дори масивни случаи на измами. Някои имаха късмета да възстановят капитала си, но други не успяха да си върнат богатството. А ето и най-запомнящите се истории.



Елизабет Холмс



Елизабет Холмс някога е била изгряваща звезда в Силиконовата долина с нетна стойност от 5 милиарда долара, а нейната компания Theranos е оценена на 9 милиарда долара.



Стартъпът на Елизабет привлича вниманието в началото на 2000-те като вълнуваща инвестиционна възможност – компанията обещава да направи революция в начина, по който пациентите се тестват и лекуват, и до края на 2004 г. събира около 6 милиона долара от частни инвеститори. Скоро обаче става ясно, че кръвните тестове са изключително неточни и Холмс е обвинена в измама.



През 2016 г. е установено, че Theranos може да представлява риск за безопасността на пациентите. След множество съдебни дела, уволнения и федерални обвинения, че Холмс е извършила "масова измама“, фирмата е на косъм от фалит през септември 2018 г.



Тогава Елизабет губи контрола и плаща 500 000 долара, за да уреди таксите си. Холмс е призната за виновна по четири от единадесет обвинения за измама. Въпреки факта, че по време на процеса бизнесдамата ражда две деца, тя е осъдена на 11 години затвор.



Джоселин Уилденщайн



Има слухове, че Джоселин Уилденщайн харчи милион долара на месец за пазаруване и поне пет хиляди долара на месец за телефонни сметки. През май 2018 г. светската личност и бивша съпруга на покойния милиардер Алек Уилденщайн, подава молба за федерална защита от фалит. New York Post съобщава, че в молбата си тя е посочила, че месечният й доход е 0 долара и че е оцеляла с 900 долара социални осигуровки и помощ от приятелите и семейството си. Според нея повечето й финансови проблеми са свързани с грешки в бракоразводния процес.



Въпреки че Джоселин харчи по-голямата част от споразумените пари за развод (2,5 милиарда долара), Уилденщайн казва пред New York Post, че й е обещано много повече. На нея също така са ѝ дадени две картини: една от Диего Веласкес, която се оказа фалшива, и друга от Пол Сезан, която е продадена за малка част от първоначалната оценка. През май 2018 г. бившата милиардерка казва, че търси "най-добър адвокат“, който да й даде всичко, което смята, че заслужава да има до края на живота си.



Шон Куин



Шон Куин някога е бил най-богатият човек в Ирландия, но е загубил всичко. Той постига успех чрез инвестициите си в пластмаса и стъкло, както и хотели. Куин също така притежава 25% дял в Anglo Irish Bank, която се налага да бъде спасявана от данъкоплатците по време на финансовата криза от 2008 г.



Банката е поета от правителството и така започва поредица от правни проблеми между семейство Куин и банката. Поради тези инвестиции предприемачът губи по-голямата част от състоянието си от 2,8 милиарда долара.



В един момент Куин дължи на банката повече от 2 милиарда евро. Бившият милиардер е обвинен в неуважение към съда за опит да скрие активите си от банката, за да избегне плащането на дълговете си.



Financial Times съобщава, че Куин е казал, че има активи под £50 000, когато е подал молба за банкрут през ноември 2011 г. Кевин Лъни, близък сътрудник на Шон и директор на Quinn Industrial Holdings, е отвлечен и пребит през септември 2019 г., което показва, че все още има много злонамереност към Куин и неговия кръг.



Бьорголфур Гудмундсон



Исландският магнат натрупва богатството си в пивоварната индустрия, като става основен акционер в исландската банка Landsbanki. Бил е и собственик на британския футболен отбор Уест Хям. През 2009 г. обаче човекът, който някога е бил вторият най-богат в Исландия, обявява фалит.



Молбата на Бьорголфур Гудмундсон за защита от фалит изчиства огромен дълг от 759 милиона долара. По онова време това е най-голямото заявление за фалит в историята на региона.



Гудмундсон и синът му са основни акционери на исландската банка Landsbanki, която фалира през октомври 2008 г. През декември същата година Forbes ревизира нетното състояние на Гудмундсон и намалява цифрата от 1,2 милиарда долара на 0 долара поради фалит. Синът му също изпадна от списъка на Forbes, но оттогава си е възвърнал по-голямата част от състоянието, което кара Forbes да го нарече "лудото завръщане". Не е ясно дали баща му е имал същия късмет през последните години.



Ейке Батиста



Ейке Батиста някога е мечтал да стане най-богатият човек в света и всъщност е направил състояние от производството на нефт и газ. Неговата някога процъфтяваща петролна компания OGX обаче фалира през 2013 г. Според BBC милиардерът е бил широко известен с охолния си начин на живот и е станал вдъхновение за по-младото поколение бразилци.



През 2012 г. нетното състояние на Батиста се оценява на 30 милиарда долара, което го прави седмият най-богат човек в света. Но когато петролната компания на Батиста не успява да отговори на исканията през 2013 г. и икономиката на Бразилия се срива, той е принуден да подаде молба за банкрут.



Когато властите започват да разследват водещите бразилски компании и защо те са тръгнали надолу толкова бързо, те обвиняват Батиста в пране на пари и корупция през януари 2017 г. През юли 2018 г. той е осъден на 30 години затвор за подкуп на бившия губернатор на Рио де Жанейро Серхио Кабрал.



На 24 март 2020 г. е обявено, че Батиста е сключил сделка с бразилските власти да излежи четири години затвор, да върне 160 милиона долара и да сътрудничи на прокуратурата.



Патриша Клуге



Патриша Клуге е олицетворение на високия стандарт на живот, докато не губи всичко по време на криза през 2008 г. Бившата наследница и модел инвестира голяма част от парите си от развода с Джон У. Клуге в собственото си лозе.



Въпреки това, когато пазарът на жилища се срива, тя губи всичко, включително издръжката си от 1 милион долара на година и огромното си имение в Албемарле и дори е принудена да продаде бижутата и произведенията си на изкуството на търг, но това не помага.



Бърнард Мейдоф



Бърни Мадоф е широко известен като лидер на най-голямата пирамидална схема в историята на САЩ. Ветеранът от финансовата индустрия остава под радара в продължение на десетилетия до краха си през декември 2008 г.



Преди скандала общото им състояние със съпругата му възлиза на между 823 и 826 милиона долара, а сега той е разорен и излежава доживотна присъда. Мадоф основава своята фирма на Уолстрийт през 1960 г. и е председател на Nasdaq. Неговата гигантска схема започва да се разпада, след като инвеститорите искат общо 7 милиарда долара печалба.



Според CNN Business Мадоф е измамил списъка си с инвеститори с цели 65 милиарда долара. Министерството на правосъдието съди инвестиционния съветник по 11 обвинения в измама, пране на пари, лъжесвидетелстване и кражба. Той получава максимална присъда от 150 години във федерален затвор.



Алън Станфорд



Главният обвиняем във второто по големина дело за измама на инвеститори в историята на САЩ, Алън Станфорд, е известен със своите сенчести бизнес сделки и с това, че е измамил повече от 18 000 клиенти. За разлика от жертвите на Мейдоф, клиентите на Станфорд все още не са получили обезщетение за извършените срещу тях престъпления.



Престъпленията на Алън започват, след като тексаски фитнес клуб, който притежава, фалира. След това той се обръща към офшорното банкиране и започва своята схема. Според CNBC много от жертвите на Станфорд са били пенсионери, на които са били обещани "сигурни инвестиции“. Когато на 17 февруари 2009 г. Комисията за ценни книжа и борси нахлува в централата на Stanford Financial Group в Хюстън, те обвиняват магната и неговите сътрудници в "мащабна и продължителна измама“.



В разследването се твърди, че Станфорд е измамил инвеститори, за да финансира охолния си начин на живот. Той е осъден за 13 престъпления през 2012 г. и излежава 110-годишна присъда в затвор с максимална сигурност във Флорида.



Виджай Маля



Индийският милиардер е син на индустриалец, магнат на алкохол и собственик на вече несъществуващата индийска авиокомпания Kingfisher Airlines, известен с екстравагантните си партита и охолен начин на живот. Той губи по-голямата част от богатството си поради неплащане на банкови заеми.



Доналд Тръмп



Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп никога не е обявявал личен фалит, но бизнесменът, превърнал се в политик се е сблъсквал с банкрута. Казиното на Тръмп Тадж Махал в Атлантик Сити обявява фалит през 1991 г., след като "не изпълнява лихвените плащания на облигационерите“.



Две други казина на Тръмп също обявяват фалит, заедно с хотел Плаза в Ню Йорк. Той обаче не изглежда да се притеснява от дългата си история на фалити.



През 2012 г. бе разкрито, че Маля е натрупал многобройни дългове от банки, докато се опитвал да запази своя авиационен бизнес. Индийските банки започнали да търсят бизнесмена. Използвайки дипломатически паспорт, той избягал от Индия за Великобритания. Сега правителството и банките се опитват да екстрадират Маля обратно, за да бъде изправен пред съда.



Според Business Standard бизнесменът е обвинен в "банкова измама и пране на пари в размер на около 90 милиарда рупии“, което е приблизително 1,3 милиарда долара.