Сашо Кадиев и жена му си гледат кефа в луксозна вила на Малдивите, а докато те показват как си прекарват времето в слънчевия рай, мрежата ври и кипи.Тон за това даде колежката му Милица Гладнишка, която не се сдържа и направи култово видео в Инстаграм профила си, което обва вниманието.Чаровната актриса показа, че хуморът ѝ работи безотказно дори и при минусови температури, показвайки нагледно как й се е отразило отсъствието на Кадиев.В клипа Милица е по домашни дрехи, с капитанска шапка на глава, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. А в легена – сурвачка, ананас и шоколадови ядки, а целият етюд е поднесен с типичната ѝ самоирония и театрален заряд."Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…", първо пише тя, а след това добавя: "Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук".Коментарите под видеото не закъсняха, но най-голямо внимание привлече включването на майката на водещия – Катето Евро:"Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!", написа тя с усмивка, а Гладнишка ѝ отговори в същия дух: "Хаха, права си, Кате".