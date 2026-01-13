Милица Гладнишка се подигра със Сашо Кадиев
Тон за това даде колежката му Милица Гладнишка, която не се сдържа и направи култово видео в Инстаграм профила си, което обва вниманието.
Чаровната актриса показа, че хуморът ѝ работи безотказно дори и при минусови температури, показвайки нагледно как й се е отразило отсъствието на Кадиев.
В клипа Милица е по домашни дрехи, с капитанска шапка на глава, превива се от смях на заснежен балкон и бута леген в снега. А в легена – сурвачка, ананас и шоколадови ядки, а целият етюд е поднесен с типичната ѝ самоирония и театрален заряд.
"Докато Сашо Кадиев е на Малдивите…", първо пише тя, а след това добавя: "Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук".
Коментарите под видеото не закъсняха, но най-голямо внимание привлече включването на майката на водещия – Катето Евро:
"Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!", написа тя с усмивка, а Гладнишка ѝ отговори в същия дух: "Хаха, права си, Кате".
