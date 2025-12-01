Милионерска вдовица със стряскащ пост
Въпреки живописните сцени, вниманието на "Уикенд" се насочи към правописните пропуски в текстовете към сторитата й. Сред тях личаха думи като "сутришна“, "запрятя“ и "путуваме“, които са доста неграмотно написани.
Подобни грешки са често срещани в социалните мрежи, където съдържанието се публикува бързо и без редакция, но въпреки това не го очаквахме от образована и начетена жена като вдовицата на Стефан Шарлопов, която управлява империя за милиони. Ето какво пише красивата блондинка.
Отново майка на 36!
09:18
