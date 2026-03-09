Най-студено тази сутрин е в Северна и Западна България, където температурите паднаха до минус 3 градуса (Кнежа), а във Видин и Добрич - минус 2. Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 0 градуса- Пловдив 3 градуса- Варна 4 градуса- Бургас 6 градуса- Русе 3 градуса- Стара Загора 1 градус- Благоевград 2 градуса