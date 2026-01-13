Минусови температури в абсолютно цялата страна тази сутрин
©
- София минус 7 градуса
- Пловдив минус 7 градуса
- Варна минус 6 градуса
- Бургас минус 4 градуса
- Русе минус 10 градуса
- Стара Загора минус 9 градуса
- Благоевград минус 7 градуса
Още по темата
/
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:04
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
09:07
Скиор загина в Пирин
12.01
Още от категорията
/
Азис: Ще се омъжвам
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Причините децата ни да бъдат злояди
17:34 / 12.01.2026
Ледени ветрове и температури под нулата: Гърция е обхваната от ст...
16:07 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.