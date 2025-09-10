ЗАРЕЖДАНЕ...
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
"Животът ѝ бе твърде кратък“, спомня си Добрева. Банкнотата остава в обращение само до декември 1999 г., когато настъпва деноминацията на българския лев.
От 5 юли 1999 година новата валута заменя старата: "От днес 1000 стари лева стават 1 нов лев“, съобщава Добрева като вече водеща на новините по БНТ.
След това историята помни измамите, фалшивите пари и дългите опашки пред обменните бюра.
"Това е историята на тази снимка и на момичето с мечти, които никога не включваха пари“, споделя още Мира Добрева в свой пост в социалните мрежи.
