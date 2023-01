© Мирела от 4-ти сезон на "Игри на волята“ подари серия от мъжки бижута на друг български инфлуенсър.



Една от най-обичаните звезди от последния сезон на култово реалити "Игри на волята: България“ Мирела Илиева подари редица мъжки бижута на влогъра Dean Fraiser. Причината за този подарък се оказа новата рекламна кампания на добре познатия ни бранд за мъжки бижута ICED OUT.



Тази рекламна кампания с участието на Мирела, Деян и Виктория Петрова, позната още като virgogirl, си е поставила за цел да покаже на дамите, че едно качествено мъжко бижу би било перфектен подарък за всеки един мъж.



От самото видео разбираме, че ICED OUT доставят своите пратки в рамките на до 1 работен ден в цяла България, което според тях е "страхотен начин да направите подарък в последния момент“, както и че онлайн магазинът има богата колекция от мъжки гердани, гривни, пръстени и обеци.



След участието си в "Игри на волята“ Мирела е все по-заета с бизнес ангажименти, както можем да заключим и от нейния Instagram профил. Дали ще видим красавицата да се изявява като актриса в още рекламни видеа предстои тепърва да разберем.



