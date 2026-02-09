Миролюба Бенатова: Онзи - живият, със смъртния акт, нали пак изчезна
Ето как още споделя тя:
МВР, АПИ, "Гранична полиция", ДАНС и всички скъпо платени чиновници, не могат да открият един автомобил в рамките на няколко дни.
За хора не говорим.
Онзи - живият, със смъртния акт, нали пак изчезна. Така че, нека си припомним, че това е черната дупка, в която живеем.
С измислени герои, реални трагедии и широко затворени очи.
Към поста си тя добавя и карта от Гугъл, която показва пътят от слео Гинци и хожа "Петрохан" до връх Околчица.
