След "клошаря", вече имаме овчар. Главни действащи и разследващи лица във всички престъпления в България. Това сподели журналистът Миролюба Бенатова в своя фейсбук профил. Коментарът ѝ е по повод случващото се в последната една седмижа и шестте смъртни случаи на горски рейнджъри, които полижията разследва.Ето как още споделя тя:МВР, АПИ, "Гранична полиция", ДАНС и всички скъпо платени чиновници, не могат да открият един автомобил в рамките на няколко дни.За хора не говорим.Онзи - живият, със смъртния акт, нали пак изчезна. Така че, нека си припомним, че това е черната дупка, в която живеем.С измислени герои, реални трагедии и широко затворени очи.Към поста си тя добавя и карта от Гугъл, която показва пътят от слео Гинци и хожа "Петрохан" до връх Околчица.