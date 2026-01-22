Мирослава Филипова, АБД: Дулите не израждат деца
© ФОКУС
"Дулата е жена, която осигурява подкрепа в емоционален и физически план, но не асистира по медицински начин. Тя е част от екипа на родилката. Израждането е функции са на акушерката и лекарите“, обясни тя.
"Доказано е, че жените, които са подкрепени по време на бременността и раждането по-рядко страдат от следродилна депресия. Има дули и за периода след раждане“, каза още Филипова и добави, че този вид депресия се случва и ако нивата са високи е добре да се потърси психиатрична помощ.
Важно е младото границите на младото семейство да бъдат спазвани защото твърде голямо вмешателство може да навреди сериозно. Периодът покрай раждане на първо дете в семейството го прави много крехко, дори от доброжелатели в лицето на баби и майки и др.
"Чуваме всяка дума като упрек. Различните мнения водят до объркване“, каза още Мирослава.
Най-подходящия период за наемане на дула е около средата на бременността. Всяка дула избира хонорара си, понеже това е дейност на свободна практика.
Целият разговор може да чуете в звуковия файл.
