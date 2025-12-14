Огледайте се около бялата козметика и се замислете над козметиката, която използваме. Масово има страшно много козметика, която е пълна със съставки, които са недотам добри за нашата кожа. Това съветва дамите в интервю заносителката на титлата Мисис Вселена Алесандра Калита.Тя споделя е ритуал от рутината си, които може да бъде полезен на много дами. Калита казва, че обръща внимание на пептидни серуми и съветва и другите жени да им обърнат внимание."Масово има страшно много козметика, която е пълна със съставки, които са недотам добри за нашата кожа, дехидратират я. Важно е да изчистим козметиката и всичко това, което ползваме от лицето си, и от всевъзможни токсини", споделя тя.