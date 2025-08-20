ЗАРЕЖДАНЕ...
Мистерията се заплита: Принцеса три години е в кома
Новини за здавословното й състояние
За първи път от над две години от кралския двор в Тайланд излизат с официална информация за състоянието ѝ. Според доклада, принцесата е развила тежка инфекция, която е наложила спешна терапия с широкоспектърни антибиотици, медикаменти за поддържане на кръвното налягане и диализа заради влошената функция на бъбреците.
"Лекарите докладват, че белите дробове и бъбреците на принцесата функционират единствено с помощта на медицинска апаратура и лекарства,“ гласи съобщението.
На 15 декември 2022 г. 44-годишната тогава принцеса пада на земята по време на тренировка с кучетата си, докато тренира за състезание. Първоначалната диагноза е сърдечен удар, довел до поражения върху жизненоважни органи. Оттогава тя остава в безсъзнание.
Кралското семейство е изключително дискретно – за три години са издадени едва четири официални съобщения.
Коя е принцеса Баджрактиябха?
Най-голямата дъщеря на крал Рама X, както наричат още Маха Ваджиралонгкорн, е сред най-уважаваните личности в кралството. Завършила е международни отношения и има докторска степен по право от Университета в Чикаго. Работила е като посланик на Австрия и в ООН, където активно е защитавала правата на жени в затвора.
Кой ще наследи трона?
Крал Ваджиралонгкорн, който е на 71 години, все още не е посочил официален наследник. Макар принцеса Баджрактиябха да беше смятана за естествения избор, нейното продължително боледуване отваря пътя за другите наследници. Сега за фаворит се смята брат ѝ – принц Дипанкорн.
