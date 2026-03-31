Популярното риалити "Трейтърс" официално се завръща с втори сезон, като снимките са планирани да започнат още тази пролет на напълно нова, секретна локация. Продуцентите обещават още по-напрегната психологическа игра, в която основно участие ще вземат известни личности, информираСбогом на Видин и нови декори След успеха на първия сезон, екипът на предаването е решил да смени мястото на действието. За разлика от миналогодишните епизоди, заснети във Видин, новата локация се държи в строга тайна. Тази промяна има за цел да засили мистериозната атмосфера и да изненада както зрителите, така и бъдещите участници.Звездни участници и социални спекулации Очакванията са във втория сезон да се включат популярни лица от обществения живот. В социалните мрежи вече валят предположения за това кои ще бъдат новите "предатели" и "верни". Феновете активно обсъждат потенциалните кандидати, въпреки че от продукцията все още не изнасят официални имена.Игра на нерви и стратегия продължава, като формата ще продължи да залага на:Логическо мислене на участниците, които ще трябва да разплитат сложни схеми.Важна ще е и способността им да убеждават, като манипулацията ще бъде ключова. Продукцията подготвя нови предизвикателства, които да променят хода на събитията в последния момент.