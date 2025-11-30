Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
© Фейсбук
"Много отдавна никой не гледа телевизия, особено тези, които са сега на 20 години. Те и 30-годишните отдавна не гледат телевизия. Гледат платформи на абонамент. Всеки може да си направи много по-добра селекция от тази на един редактор на телевизия или радио. Всяко нещо с времето си. MTV се появява с времето, прави революция. Сега е друго време", обобщи Павлов пред Bulgaria ON AIR.
Той коментира и темата с вечните коледни песни, като заяви, че предпочита да излъчва техни пародии.
"За съжаление, дойде времето за коледните песни. Настъпи този досаден момент от годината", пошегува се Павлов в началото на разговора.
