Актьорът Мариян Стефанов, който играе граничния полицай Митко в сериала "Мамник" по БНТ, първо бил отхвърлен за ролята, но дни по-късно от продукцията променили решението си. После пък Мариян искал да се откаже да играе в поредицата на продуцента Магърдич Халваджиян и даже се поинтересувал дали ще дължи неустойки по договора си. Учудващото е, че актьорът от Ловеч размислил, защото разбрал, че ролята на Митко е сред главните в сериала.Той попаднал на кастинга на "Мамник" по препоръка на колега, който се пробвал за една от ролите, но установил, че не е за него. Преценил, че приятелят му Мариян Стефанов е подходящият избор и го препоръчал на екипа на сериала. От продукцията го потърсили и така актьорът, който на 2 ноември ще празнува 42-рия си рожден ден, стигнал до кастинг за ролята на Митко. Представянето му уж минало добре, но след месец от сериала му се обадили с новината, че не е одобрен. Мариян не се разочаровал, нито разсърдил. Приел отказа като неизменна част от професията. След 20 дни обаче от продукцията пак му се обадили – този път, за да му кажат, че са променили решението си. Мариян бързо подписал договор, но интересно как и тогава му убягнало, че ще играе един от главните персонажи в сериала. Разбрал го чак, когато се прибрал вкъщи и прочел сценария."Разгръщам и гледам, че Митко е почти във всяка сцена!", коментирал е актьорът, чиято първа мисъл била, че ще снима може би два-три месеца. Мариян не е споделял защо се е разколебал, когато е научил за продължителността на ангажимента. В артистичните среди се коментира, че той вероятно не е искал да се разделя толкова дълго със семейството си. А пък снимките на "Мамник", както стана известно по-късно, са реализирани в село Калугерово, община Правец и около природната забележителност Ждрелото на река Ерма край Трън. Това наложило продължителното отсъствие на Мариян и от театрална сцена, и от вкъщи.Той е женен и има две дъщери – Дара и Матея на 9 и на 14 години. Актьорът живее със семейството си в Плевен, където и работи. Мариян е в от трупата на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" от 2010 г. Постъпил в театъра малко след дипломирането си в НАТФИЗ през 2009-а. Мариян, който влязъл от третия път в академията и завършил "Актьорство за куклен театър" в класа на проф. Боньо Лунгов, не се колебаел дълго за ролята си в "Мамник". Щом научил колко работа го чака, а и колко дълго ще е на снимки, актьорът взел договора си с продукцията и отишъл при приятел – адвокат, за да го попита дали, ако се откаже, ще дължи големи неустойки. Приятелят му, като видял, че ролята е главна, му върнал договора и казал, че трябва да се снима в сериала.Митко е първата голяма роля на Мариян Стефанов в сериал. До преди да я получи, той имал все кратки появи във филми. Актьорът харесва и малките си роли, включително в театъра, в който е играл и къртиче в детско представление. Разбира се, Мариян се гордее и с големите роли, които е имал шанса да играе. Той е Бай Ганьо в постановката с режисьор Валентин Танев в Плевенския театър, с която ще гостуват в края на месеца в театър "Българска армия". Мариян е познат и от спектакъла "Антигона", поставен пак в Плевенския театър от режисьор Александър Морфов, както и от много други постановки."Разбрах, че мога и това", казвал е Мариян за ролята си на Митко в "Мамник", като е допълвал, че по принцип играе по-комедийни роли в театъра. Затова актьорът мислел, че ще се затрудни с представянето си в поредицата. Режисьорът на сериала Виктор Божинов обаче бил толкова добре подготвен и имал такъв невероятен подход към актьорите, че почти всяка сцена се получавала ако не от първия път, то поне от втория. Режисьорът така го провокирал, че Мариян Стефановдаже се изненадвал на моменти от себе си. Той явно така се е вживял в ролята си и в историята в сериала, че след края на снимките си въобразил, че нечие присъствие го преследва. Тревожната мисъл му хрумнала, докато шофирал в края на деня и затова все поглеждал в огледалата."Това как се случи?!" и "Какво ще се случи в следващия епизод?", са сред най-честите въпроси, които зрители на сериала задавали на Мариян Стефанов, щом го разпознаели. Сега, след като първи сезон бъде излъчен по БНТ, ще се реши окончателно дали ще има втори. В тв средите обаче се говори, че почти сигурно ще се снима продължение на "Мамник", предвид рейтинга на първи сезон и положителните отзиви. Според слуховете Митко и Божана ще са сред главните персонажи и във втори сезон на сериала.Когато не играе, Мариян Стефанов е със семейството си или пък на лов. Актьорът обикаля горите, каквито сцени имаше и в сериала, пак с кучета, но не с "колеги" гранични полицаи, а с ловна дружина. И преследват не "Мамник", а диви прасета. Мариян е доста добър стрелец и има не едно и две отстреляни прасета. "Страстен ловец съм!", признавал е актьорът, като е допълвал, че не пропуска възможност. Той не приема лова като хоби, а като нещо, без което не може. Сред природата и явно преследвайки диви прасета, Мариян успявал да се отърси от стреса и напрежението покрай работата си и градския живот.Освен добър ловец и актьор, Мариян е и доста сръчен. Вкъщи е направил почти всичко сам. Може и да боядисва, и да поправя, даже ако става дума за проблеми с водата или електричеството. "Просто много неща мога да си направя сам", казвал е Мариян с усмивка, пише HotArena.