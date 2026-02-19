Младият д-р Трифон Попов, носител на "Златен Хипократ": Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене
© NOVA NEWS
"Тази награда е оценка на труда ми през всичките 6 години и половина следване. Много съм благодарен, че ми беше връчена", каза д-р Попов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Той призна, че този успех не се постига лесно и е трябвало да прави жертви. "Все пак сме избрали да практикуваме най-хуманната професия. Напълно разбираемо и логично е да жертваме част от личното си време", казва докторът.
Смята, че наградата води и до повече отговорности. "От нас ще има големи очаквания. Всеки трябва да полага още повече усилия, защото медицината е непрекъснат процес на учене. Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене", казва д-р Попов.
Той е избрал да специализира детска ендокринология и болести на обмяната. "Установих, че работата с деца ми доставя удоволствие", споделя медикът.
Още от категорията
/
Иво Димчев: Чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете
16:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Димо Алексиев си намери работа
10:37 / 18.02.2026
Опасно време! Издадени са предупреждения за днес във Варна
08:36 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.