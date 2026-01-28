Понякога любовта е най-добрата мотивация. Това доказват Райли и Айзък Анастасиу – младоженци, които станаха известни, след като показаха поразителната си физическа трансформация, постигната само за шест месеца преди сватбата им.Шест месеца преди големия ден двойката взема общо решение да промени начина си на живот, за да се чувства по-добре – както физически, така и психически. Резултатите обаче надминават всички очаквания. Двамата отслабват с общо 43 килограма."Искахме да се чувстваме уверени и истински щастливи“"Осъзнахме, че не се чувстваме добре – нито физически, нито психически, а навиците ни не отразяваха това, което искахме за следващия етап от живота ни“, споделя Райли в интервю за PEOPLE. "Решението беше взаимно и изцяло основано на подкрепа и екипна работа. А и сватбените снимки остават завинаги – искахме да ги гледаме с гордост и без съжаления.“43 килограма по-малко… заедно30-годишната Райли и 27-годишният Айзък започват пътя си към отслабването през май 2025 г., като и двамата тежат по 98 кг. До сватбата си на 21 ноември същата година те свалят общо 43 килограма.Днес Райли тежи 79 кг, а Айзък – 73 кг. През януари двойката споделя в Инстаграм видеа от годежа и от сватбения ден, показвайки "преди и след“. Клипът, озаглавен "Ами ако се мобилизираме напълно за сватбата“, събира над 300 000 харесвания."Хората мислеха, че сме различни хора“Реакциите не закъсняват – някои потребители дори се шегуват, че това не са едни и същи хора. Приятели и роднини също са изненадани.Райли сваля килограмите по естествен начин – чрез следене на калориите, умерен калориен дефицит, 10–15 хиляди крачки на ден, домашен пилатес, качествен сън и пълноценна храна.Айзък залага на бягане, като вече тренира за маратон. Той комбинира високоефективни тренировки с периодично гладуване, калориен контрол и здравословно хранене."Едно от най-големите ни постижения беше, когато си купихме пътека за бягане у дома“, признава Райли. "Така премахнахме всички оправдания – движението стана част от ежедневието ни и наистина промени живота ни.“Макар да са доволни от външния си вид, младоженците подчертават, че истинската трансформация е вътрешна."На сватбения ни ден се чувствахме уверени, горди и щастливи“, споделя Райли. "Не мислехме как изглеждаме на снимките – просто се наслаждавахме на мига и празнувахме труда, който вложихме заедно.“"Това беше перфектният начин да започнем брака си – в синхрон, с подкрепа и увереност един в друг.“"Започнете с малки стъпки“, казва Райли. "Фокусирайте се върху навици, които можете да поддържате. Постоянството е по-важно от съвършенството.“ "Ако имате партньор или подкрепа – използвайте я. Най-важното е целта да бъде да се чувствате по-силни, по-здрави и по-уверени, а не просто да гоните цифра на кантара.“