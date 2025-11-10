Много дъжд до часове в 5 области, кодът там е оранжев
Оранжев код е в сила за областите Силистра, Русе, Габрово, Велико Търново и Стара Загора. Там са очаквани валежи от дъжд с количества 35-65 mm.
За други 12 области е издаден жълт код, отново заради очакван дъжд, но с количества до 35 mm.
За коя област какво предупреждение е в сила - вижте в прикачената галерия с картата на страната.
