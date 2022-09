Много рок и топ хитовете на Aerosmith поставиха края на седмото издание на The Brava Balkan Fest

© Община Благоевград Рок атмосферата на The Brava Balkan Fest в село Дъбрава събра снощи стотици меломани, които заедно с Eurosmith изпяха парчета от световните класации от 80-те години насам. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград. Eurosmith е първата Aerosmith трибют банда, която е създадена през 1997 година и до ден днешен печели доверието, както на Стивън Тайлър, така и на милион последователи не само в Европа.



Истинската визия на The Brava Balkan Fest бе показана снощи с изцяло рок атмосфера.



На сцената се качиха още изпълнителите от легендарната благоевградска банда Black Rose, които с много талант и изключително силни парчета разчупиха публиката в село Дъбрава. Electric Roxy с тяхното hard rock и glam rock звучене пък забиха на сцената, като не оставиха дори и за минута публиката да скучае.



На рок вечерта присъстваха и Мария Петрова, заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти и Силвия Домозетска, директор на Дирекция "Култура, спорт и туризъм“ в Община Благоевград.



Седмото издание на The Brava Balkan Fest отново събра стотици любителите на рок звученето. Фестивалът се превърна в любим за много поколения и дори вече има интерес към следващото издание на едноимения музикален формат.