Много сняг се очаква в Южна България и Предбалкана
Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до 4°. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи. В петък и събота ще продължи да духа до умерен югоизточен вятър и затоплянето ще продължи.
Облачността ще е значителна, на места в Дунавската равнина ще е мъгливо. Съществени валежи не се очакват. През последните два дни от периода ще преобладава облачно време. В неделя от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините - от сняг. Повишава се вероятността за значителни валежи в Рило-Родопската област и Югоизточна България, където не са изключени и гръмотевици.
В понеделник валежите ще обхванат цялата страна и на места ще бъдат значителни. Ще се усили вятърът от север-северозапад, в Източна България - от североизток и с него ще нахлува студен въздух; в Западна и Северна България дъждът ще премине в сняг.
